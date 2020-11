Após um ano e seis meses, homem é preso por matar esposa em Manacapuru

A vítima foi encontrada morta na calçada e com sinais de estrangulamento | Foto: Reprodução

Manacapuru – Um homem de 34 anos foi preso na última terça-feira (3) após ter matado a companheira de 25 anos em Manacapuru. O crime aconteceu em maio de 2019 e a polícia buscava provas para prender o suspeito.

Segundo informações da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, foi cumprido o mandado de prisão preventiva. A ação policial ocorreu no bairro Correnteza, na sede do município.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da unidade policial, no dia do crime, o corpo da vítima foi encontrado na calçada da rua Marcílio Dias, no bairro Biribiri.

Naquela ocasião, a mulher apresentava hematomas no pescoço, o que indiciou morte por asfixia, e o seu companheiro foi apontado como o principal suspeito. Entretanto, como não foi identificado nenhum elemento que comprovasse a sua autoria, o homem acabou sendo liberado.

“Mesmo que, em primeiro momento, não houvesse provas para prendê-lo, as diligências em torno do caso prosseguiram e, após um intenso trabalho investigativo, conseguimos encontrar fortes indícios apontando que ele é o responsável pelo crime. Diante dos fatos, decidimos ingressar com um pedido de prisão em nome do mesmo”, explicou Merly.

A titular da Delegacia Especializada informou que a ordem judicial foi expedida no dia 13 de julho deste ano, pela juíza Scarlet Braga, da 2ª Vara Criminal de Manacapuru.

*Com informações da assessoria

