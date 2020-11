Homem é preso meses depois de esganar esposa até a morte, no AM

Na tarde da última terça-feira (03), por volta das 14h30, policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital) cumpriram mandado de prisão preventiva em nome de homem de 34 anos, investigado pelo feminicídio da própria companheira, que tinha 25 anos, ocorrido no dia 24 de maio do ano passado. A ação policial ocorreu no bairro Correnteza, na sede do município.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da unidade policial, no dia do crime, o corpo da vítima foi encontrado na calçada da rua Marcílio Dias, bairro Biribiri. Naquela ocasião, a mulher apresentava hematomas no pescoço, o que indiciou morte por asfixia, e o seu companheiro foi apontado como o principal suspeito. Entretanto, como não foi identificado nenhum elemento que comprovasse a sua autoria, o homem acabou sendo liberado.

“Mesmo que, em primeiro momento, não houvesse provas para prendê-lo, as diligências em torno do caso prosseguiram e, após um intenso trabalho investigativo, conseguimos encontrar fortes indícios apontando que ele é o responsável pelo crime. Diante dos fatos, decidimos ingressar com um pedido de prisão em nome do mesmo”, explicou Merly.

A titular da Delegacia Especializada informou que a ordem judicial foi expedida no dia 13 de julho deste ano, pela juíza Scarlet Braga, da 2ª Vara Criminal de Manacapuru.

