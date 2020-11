Casal rouba filhotes de Pit Monster avaliados em R$ 30 mil em Manaus

Onze filhotes foram roubados pelos suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal de criminosos utilizou uma criança para se passar por uma família no dia 29 de outubro deste ano, durante uma suposta negociação de filhotes da raça Pit Monster. Eles foram até uma casa no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, para "escolher" o novo cão da família, mas ao conquistar a confiança da vendedora, que estava sozinha, anunciaram o assalto . Foram roubados onze filhotes avaliados em R$ 3 mil cada.

De acordo com a proprietária dos cachorros, uma adolescente de 17 anos, o casal pediu para ver os filhotes e estava indeciso sobre levarem um macho ou uma fêmea. Eles iriam apenas fazer a reserva do animal, pois os filhotes ainda precisavam completar dois meses para poderem ser entregues. No momento em que ela entrou na casa para buscar os animais, eles anunciaram o assalto. Além do casal e da criança, surgiram mais dois adolescentes que participaram da ação criminosa.

"Eles perguntaram quantos haviam nascido e, quando eu disse, o homem já sacou a arma de fogo. Eles levaram todos os filhotes. Consegui fotos deles, entreguei à polícia e os investigadores conseguiram recuperar dois. Até agora, eu não tive notícias sobre os suspeitos e sobre os cachorros. Eles com certeza cresceram o olho pelo valor dos animais. Inclusive, estamos oferecendo uma recompensa de R$ 1.000 para quem tenha alguma informação verdadeira sobre os filhotes", destacou a vítima.