Vídeo mostra momento que bandido tenta 'raptar' criança em Manaus

A ação foi flagrada por câmeras de segurança da área | Foto: Divulgação

Manaus - Uma ação criminosa causou pânico em uma mãe na noite de quarta-feira (5), no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. Ela e a filha de três anos estavam aguardando a chegada de uma familiar em uma calçada, por volta das 20h26, quando dois homens em um carro verde escuro pararam na frente da residência. A mulher temeu um possível sequestro da criança e reagiu a tempo de evitar o crime. O fato foi filmado por câmeras de segurança da área.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem desce do veículo e faz menção de estar armado. A mãe, que não aparece no vídeo, puxa a criança rapidamente e fecha o portão. Com o barulho, um cachorro vai para cima do homem. Com medo de ser identificado, o suspeito volta para o carro e foge.

"Estava sentada aguardando a minha mãe chegar e minha filha estava brincando. Demorou um pouco e vi quando esse veículo passou, mas pensei que era carro de aplicativo. Quando eu vi que o carro se aproximou e o homem abriu a porta, a minha reação foi puxar a minha filha. Eu não estava com nada, a única coisa que ela tinha na mão era uma roda de carrinho. Fechei o portão e gritei muito. Foi tão alto que o cachorro foi para cima dele e o vizinho da frente saiu. Eu ainda olhei nos olhos do criminoso, fiquei me tremendo em estado de choque", relatou a mãe à imprensa.

A mulher foi no 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi orientada a registrar a ocorrência na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). A polícia deve averiguar se houve a intenção de um sequestro ou se o caso trata-se de tentativa de assalto.

Veja o vídeo:

| Autor:





Leia Mais

Vídeo: Homem ataca jovens e tenta colocá-las em carro na Cidade Nova

Após sequestro, jornalista é encontrado amarrado em Boa Vista