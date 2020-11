Homem é atropelado e morre na rodovia AM-070

Iranduba - Um homem, até o momento não identificado, morreu na noite desta quinta-feira (5), por volta das 19h, após ser atropelado por um veículo de passeio no quilômetro 6 da rodovia estadual AM-070 - que liga Manaus ao município de Iranduba.

De acordo com informações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima estava caminhando no meio-fio quando foi atingida pelo condutor do carro.

A vítima ainda ficou agonizando no chão e o condutor parou para prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A equipe policial fez o isolamento do local e acionou as equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

O condutor foi conduzido à uma base policial, onde deve prestar depoimento.