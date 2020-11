Dupla é apreendida com armas e 6 kg de droga em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, que não tiveram os nomes revelados, foram presos na noite de quinta-feira (5), durante uma ação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na Zona Norte de Manaus. Eles estavam com cinco armas e 6 kg de maconha do tipo skunk.

De acordo com um policial, que participou da ação, as equipes receberam denúncia anônima informando que um homem estava vendendo armas no estacionamento de um supermercado no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

"Fomos ao local indicado e identificamos o suspeito. Ele foi abordado e, com ele, apreendemos um revólver calibre 38. Ele confessou que estava vendendo as armas e disse que trabalhava para um homem conhecido como 'Cabeludo'. O restante do material estava escondido em uma casa no conjunto Ribeiro Júnior", explicou.

No conjunto, os policiais apreenderam mais quatro armas de fogo e os 6 kg de droga. No local, um dos suspeitos ainda tentou fugir, mas acabou preso.

A dupla foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

