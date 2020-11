Presos dois envolvidos no assassinato de frentista no Cacau Pirêra

O crime aconteceu em um posto de combustíveis, onde a vítima trabalhava | Foto: Divulgação

Cacau Pirêra - Em menos de 24 horas após o latrocínio do frentista Miquéias Santana , de 27 anos, a Polícia Civil do Amazonas capturou dois envolvidos no crime, no Distrito de Cacau Pirêra.



Na noite de quinta-feira (5), William Corrêa de Souza, de 22 anos, foi preso pela equipe do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba. Na manhã desta sexta (6), um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pelos policiais do Posto de Policiamento Integrado (PPI). O menor estava escondido na casa de uma tia.

As equipes policiais ainda estão à procura do terceiro suspeito, que também é um adolescente de 16 anos. As investigações do crime continuam em andamento.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Miquéias estava na cabine de administração do posto de gasolina quando foi atacado pelo trio. Os suspeitos quebram as vidraças do local para poder atacar e roubar a vítima.

Depois de ferido, o frentista ainda caminhou até a área das bombas de combustível, onde cai.

O caso

O crime aconteceu em um posto de combustíveis, onde a vítima trabalhava, localizado na rodovia Manoel Urbano (AM-070), no Distrito do Cacau Pirêra , em Iranduba.

Miquéias foi abordado por volta de 2h30. Os criminosos levaram uma bolsa contendo objetos pessoais do frentista e a renda do posto, que estava com dele.

Miquéias, ainda, foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Depois transferido para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste, onde não resistiu e morreu por volta das 5h.

