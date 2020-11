Suposto assaltante é morto por policial à paisana em Manaus

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem de 22 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, morreu após trocar tiros com um policial à paisana na noite desta sexta-feira (6), na avenida Kako Caminha, na Zona Sul de Manaus. O suspeito foi baleado pelo cabo da Polícia Militar do Amazonas, Taylor Campos, ao tentar assaltar uma mulher de 24 anos, que também não teve a identidade revelada.

O cabo Taylor estava de folga no momento que identificou a atividade suspeita, e na tentativa de interromper o assalto à mão armada, atirou contra o homem, que revidou os disparos.

O assaltante foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados os objetos roubados e a arma do crime.

O cabo Taylor e a vítima prestaram depoimento e foram liberados. O corpo do suspeito foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Depoimento da vítima

Em depoimento, a vítima do roubo informou que tinha acabado de sair do trabalho e foi abordada pelo suspeito. Armado com um revólver calibre 38, o homem a ameaçou e levou a bolsa dela com os pertences.

Nesse momento, o cabo Taylor trafegava em seu veículo e avistou o crime. Ele desceu do carro gritando e se identificando como policial.

Ainda segundo a vítima, o suspeito efetuou diversos disparos contra o policial, que revidou a agressão e efetuou dois disparos contra o assaltante.

De acordo com a Polícia Civil, quando o policial correu atrás do suspeito, viu que ele entrou em uma casa abandonada e com ele foi encontrada a bolsa da vítima e a arma utilizada para cometer o crime.

O policial então acionou uma viatura que conseguiu socorrer o suspeito, que foi levado a unidade hospitalar antes de ir a óbito.

