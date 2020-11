Jovem é detido por realizar assaltos em via pública no Santa Etelvina

O jovem utilizava a motocicleta para realizar os assaltos | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 23 anos, que não teve a identidade revelada, foi detido após ter sido flagrado praticando assalto contra pedestres, na rua Professora Aurora Rego, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital.

A prisão ocorreu na madrugada deste sábado (7), por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (26ª Cicom).

Conforme relatos dos policiais, a equipe estava em patrulhamento de segurança na rua, quando visualizou o suspeito conduzindo a motocicleta e assaltando em via pública.

A guarnição passou a acompanhar o homem que, passou a conduzir o veículo em alta velocidade para escapar da polícia. No entanto, a fuga do suposto infrator falhou ao perder a direção do veículo. O suspeito chegou a cair no asfalto com a motocicleta.

O infrator foi abordado e conduzido junto com a motocicleta para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi realizado o registro do flagrante e tomadas as providências legais.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Drogas são apreendidas em embarcação, no porto de Tefé

Suposto assaltante é morto por policial à paisana em Manaus