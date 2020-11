Polícia civil prende dez pessoas e fecha laboratório de drogas

Manaus - Nesta segunda-feira (9), a Polícia Civil do Amazonas realizou uma operação que resultou na prisão de dez pessoas e no fechamento de um laboratório de drogas, localizado no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Durante a operação, foram apreendidas duas mil trouxinhas de cocaína e duas grandes porções do mesmo entorpecente, além de material para embalo e preparo de drogas.

A operação foi realizada pelos policiais do 18o Distrito Integrado de Polícia (DIP), e de acordo com o delegado titular do DIP, a investigação começou em torno de pessoas que vendiam os produtos ilícitos na área do bairro Novo Israel, zona Norte da cidade.

Com o avanço das investigações, foi possível chegar até esse laboratório de drogas. Entre as pessoas envolvidas que foram detidas, estava uma adolescente de 17 anos.

Os indivíduos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A adolescente apreendida na operação irá responder por ato infracional análogo ao tráfico.

Os presos foram levados a delegacia para a tomada dos procedimentos legais. Ao finalizarem os trâmites legais, serão enviados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da justiça.

Hoje, em Manaus, outro adolescente foi preso por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no bairro Santo Agostinho.



Por volta das 10h, uma viatura fazia patrulhamento, quando avistou alguns suspeitos que fugiram do local ao perceberem a presença da equipe policial. Os policiais conseguiram capturar um adolescente de apenas 16 anos, com ele foram encontradas diversas porções de drogas. O jovem foi levado a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

