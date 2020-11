Procurado: 'Piriquito' atacou família e matou um em Coari

Thalisson é foragido da Unidade Prisional de Coari (UPC) | Foto: divulgação





Bandido de alta periculosidade, Thalisson Cardoso da Silva, o “Piriquitinho”, de 19 anos, é procurado pela polícia do Amazonas. Além de fugir do Presídio da cidade de Coari, ele é suspeito de invadir a casa de uma família neste domingo (8) e matar uma pessoa.

Segundo a polícia, "Piriquito" é suspeito de participar do homicídio de Eduardo Batista Nascimento, de 22 anos, e da tentativa de homicídio do irmão da vítima, de 16 anos. O crime ocorreu na madrugada deste domingo, no bairro Santa Efigênia, em Coari.

Thalisson é foragido da Unidade Prisional de Coari (UPC), onde estava cumprindo pena por crime de roubo. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no DIP, quatro suspeitos, sendo um deles Thalisson, invadiram a casa das vítimas, por volta das 3h, e efetuaram cinco disparos de arma de fogo.

Eduardo foi atingido com um tiro no tórax e outro no abdômen, e o adolescente foi ferido no braço. Os dois foram socorridos e levados ao hospital do município, mas Eduardo não resistiu aos ferimentos e já chegou morto à unidade hospitalar.

O mandado de prisão para recaptura de Thalisson foi expedido no último dia 5. O titular da delegacia de Coari, José Barradas Jr, informou que as diligências para capturar Thalisson já foram iniciadas. O delegado salienta que outro suspeito de participar do homicídio já foi identificado.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a localizar o suspeito pode encaminhar denúncia, de forma anônima, ao linha direta da Delegacia de Coari no telefone (92) 98200-0184 ou ainda através do telefone 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da assessoria