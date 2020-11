Homem persegue mulher e confessa que iria matá-la em ramal de Manaus

A vítima conseguiu escapar com a ajuda de um mototáxi | Foto: Reprodução

Manaus - Pedro Paulos dos Santo, de 28 anos, foi preso na manhã da última segunda-feira (9), após perseguir uma mulher no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Ele confessou aos policiais que levaria a vítima para o ramal do Brasileirinho e matá-la.

Segundo informações do delegado Christiano Castilho, Pedro perseguia a vítima há anos. Ela informou também que o suspeito deixava recados nas redes sociais, fazia ligações inconvenientes e chegou a se matricular na mesma faculdade que ela na ilusão de ter um relacionamento amoroso com a mulher.

No último sábado (7), o acusado perseguiu a vítima enquanto ela saía do trabalho. Desta vez, ele estava com uma corda e uma faca.

"A mulher conseguiu fugir com a ajuda de um mototaxista. Porém, ele iniciou uma perseguição tentando, inclusive, derrubá-la da moto. Ele só parrou de perseguir quando ela entrou na unidade policial”, detalhou a autoridade policial.

A vítima registrou no 14º DIP um Boletim de Ocorrência (BO) por tentativa de agressão. O suspeito não satisfeito ficou aguardando a vítima do lado de fora da delegacia, quando foi preso por um investigador.

Segundo o delegado Christiano Castilho, a vítima afirmou que estava sendo perseguida à anos | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

“A equipe encontrou com ele uma faca e uma corda. Ele foi autuado por ameaça e tentativa de lesão corporal, sendo liberado em seguida”, disse Castilho.



Vendo a periculosidade do suspeito, o delegado plantonista solicitou, junto à Justiça, um pedido de prisão preventiva que foi expedido, no domingo (8), pelo juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque, do Plantão Criminal, e cumprido na nesta segunda (9).

