Vídeo: motorista de ônibus é atacado a golpes de terçado em Manaus

Manaus – Um motorista da linha 038, da empresa Vega Manaus Transportes, foi agredido por um comerciante com golpes de terçado na manhã desta segunda-feira (9), na estação final do ônibus, no bairro Lagoa Azul, Zona Norte da capital amazonense.

As agressões começaram após uma discussão entre o motorista e o comerciante. De acordo com testemunhas, o transporte coletivo estaria impedindo o caminhão do comerciante de descarregar produtos em um comércio local.

Segundo a polícia, o agressor era o proprietário do comércio e havia pedido para o motorista retirar o transporte do local. No momento, começaram os xingamentos contra o condutor.

Durante a confusão, o comerciante partiu para cima do motorista do ônibus com um terçado. No vídeo, gravado pela população, é possível observar o homem se defendendo com um pedaço de madeira dos golpes de terçado.

O agressor e a vítima foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos. Após o depoimento, ambos foram liberados.

A Vega Manaus, uma das concessionárias do transporte coletivo da capital amazonense, informou que o motorista sofreu ferimentos leves e dirigiu-se ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo delito.

A empresa ressaltou, ainda, que repudia qualquer tipo de agressão contra os colaboradores, principalmente no exercício da profissão, e irá tomar medidas judiciais cabíveis. Os envolvidos não tiveram os nomes divulgados.

