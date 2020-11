Em Manaus, duas pessoas são presas por tráfico de drogas

Os envolvidos foram apresentados às delegacias e ficarão a disposição da justiça | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem e uma jovem de 21 anos foram presos, na tarde desta terça-feira (10), por tráfico de drogas, em Manaus. As prisões aconteceram na rua Alecrim, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, e na rua Walter Rayol, bairro Presidente Vargas, na zona Sul da cidade.



Uma equipe da 30ª Cicom, estava em patrulhamento, quando realizou abordagem a um casal, no bairro Jorge Teixeira. Os policiais pediram que o condutor parasse o veículo e, após a parada, o homem que estava na moto, saltou e correu. Ele conseguiu escapar da ação, mas deixou para trás a garupa.

A suspeita tentou fugir, mas acabou sendo detida. Com ela foram encontradas 120 trouxinhas de substância supostamente oxi. Guarnições da 30ª Cicom realizaram cerco nas proximidades, mas sem êxito na captura do suspeito. A mulher foi levada ao 14º DIP, onde foi apresentada para os procedimentos cabíveis.

Por volta de 16h30, uma equipe da 24ª Cicom fazia patrulhamento de rotina, no bairro Presidente Vargas, quando avistou um indivíduo com atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, o homem ficou inquieto e tentou empreender fuga.



O suspeito estava em uma moto, no momento em que tentava fugir, mas os policiais militares conseguiram interceptar o veículo e realizar a abordagem. Na revista e busca, foram encontradas em 24 trouxinhas de maconha e uma pedra média da substância Oxi.

O homem já possui outras passagens pela polícia. A moto que foi detida não consta no registro de ocorrências. O infrator foi apresentado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a tomada dos procedimentos legais.



