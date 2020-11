Em Manaus, adolescente finge ser passageiro e assalta 560 com arma

Os usuários do transporte coletivo andam com medo de assaltos todos os dias | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Na noite de terça-feira (10), um adolescente de 16 anos foi apreendido por tentativa de roubo, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Ele fingiu ser passageiro e armado manteve o motorista refém com ameaças.

De acordo com o relato do motorista, o adolescente entrou no coletivo da linha 560, se passando por passageiro e às 20h anunciou o assalto. Ele tomou o celular do motorista.

Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e conseguiram apreender o adolescente na rua Santa Luzia, no bairro Jorge Teixeira, por onde o ônibus realiza o trajeto.

Com ele, foram encontrados dois simulacros de arma de fogo, uma balança pequena e um celular da marca Samsung A10s, além da quantia de R$ 10 em espécie.

O menor será encaminhado para cumprir medidas socioeducativas | Foto: Divulgação

O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos cabíveis.

Outro caso de agressão a motoristas de coletivos

Na segunda-feira, um motorista da linha 038, foi agredido com golpes de terçado, por um comerciante, no bairro Lagoa Azul, zona norte da cidade, após uma discussão sobre onde o ônibus estaria estacionado.

O motorista sofreu ferimentos leves e ambos forma encaminhados para o 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP) e após depoimento foram liberados.

Leia mais:

Vídeo: Motorista de ônibus é atacado com golpes de terçado em Manaus

Responsáveis por massacre, chefes de facções retornam a presídio no AM