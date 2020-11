Homem é executado com quatro tiros enquanto andava por rua na Compensa

Os tiros acertaram a cabeça da vítima | Foto: Lucas Albarado

Manaus - Um homem identificado como Moisés Oliveira foi assassinado na tarde desta quarta-feira (11) com quatro tiros na cabeça na rua São Pedro, bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de policiais da 8ª Companhia Comunitária (Cicom), o homem estava caminhando na rua quando foi surpreendido com uma dupla em uma moto. Ele foi atingido com pelo menos quatro disparos de arma de fogo.

Um dos tiros atingiu um idoso de 81 anos que passava pela rua. Ele foi atendido pela equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto- Socorro 28 de Agosto. O estado de saúde do idoso ainda não foi divulgado.

Ainda não se sabe qual foi a motivação do crime. A polícia verifica se a vítima possui passagens pela polícia por crimes.

A equipe do Instituto Médico Legal esteve no local e realizou a retirada do corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja a transmissão do caso:

Leia mais:

Em Manaus, adolescente finge ser passageiro e assalta 560 em Manaus