Gari é morto com golpes de 'pé de cabra' dentro de casa em Manaus

A motivação da morte do gari ainda é desconhecida pelos familiares | Foto: Divulgação

Manaus - O gari Francisco Servalho de Almeida, de 33 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (33) dentro casa onde morava, na rua Nossa Senhora de Lourdes, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. A vítima foi atacada com golpes de "pé de cabra" na cabeça.



Um irmão da vítima foi quem encontrou o corpo no local e acionou policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O crime teria ocorrido por volta das 17h.

Testemunhas relataram à polícia que avistaram um homem, conhecido na localidade apenas pelo apelido de "Macaco", saindo da casa da vítima carregando uma mochila.

Pelas características da cena do crime, a perícia apontou que Francisco ainda lutou com o assassino antes de ser atacado com a ferramenta.

A motivação da morte do gari ainda é desconhecida pelos familiares. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

