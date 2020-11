Mulher é morta a terçadadas dentro de galpão abandonado em Manaus

Local do crime costuma ser frequentado por usuários de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Com perfurações de terçado e marcas de agressões físicas, o corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (12), dentro um galpão abandonado, localizado no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, a vítima não possuía nenhum documento de identificação e apresentava características de ser uma moradora de rua.

O Departamento Técnico-Científico (DPTC) apontou, de forma preliminar, que a vítima tenha sido atacada e morta durante a madrugada desta quinta.

Entretanto, por volta das 9h30, trabalhadores de uma obra que acontece na localidade acharam o corpo ensanguentado, que estava jogado de bruços na rampa do galpão.

Ainda de acordo com a perícia, a mulher foi atingida com um golpe profundo de terçado na cabeça e em um dos braços. A vítima também apresentava hematomas no corpo, que indicam que ela também teria sido espancada.

Policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas não localizaram nenhum suspeito do crime. O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Apesar de ser uma propriedade particular, o local fica abandonado durante a noite e é conhecido por ser frequentado por usuários de drogas.

A motivação e autoria do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

