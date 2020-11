Assaltante é preso após arrastões em paradas de ônibus na zona Norte

Ele é suspeito de cometer arrastões na zona Norte | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Luciano Teixeira Machado de Assis, de 33 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 10h, após cometer arrastões em paradas de ônibus na zona Norte de Manaus. Ele foi preso após ser reconhecido por vítimas.

De acordo com as equipes da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais foram informados que havia um suspeito em uma parada de ônibus, que já havia feito várias vítimas e havia acabado de tentar roubar dois passageiros.

A equipe se deslocou até o local indicado e durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, as vítimas também foram ao local e reconheceram o suspeito.

Luciano recebeu voz de prisão pelo crime de roubo tentado e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Mulher é morta a terçadadas dentro de galpão abandonado em Manaus