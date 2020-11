Homem tenta furtar carro na Torquato Tapajós, mas é impedido pela PM

O homem foi flagrado no momento em que tentava furtar pertences no veículo | Foto: Divulgação

Manaus - Rai Pimentel dos Santos, de 27 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (12), por volta das 00h30, no momento em que tentava furtar um carro na avenida Torquato Tapajós, na zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atendeu a ocorrência, eles foram acionados para verificar um veículo que estava parado de maneira irregular na via.

No entanto, ao chegarem no local indicado constataram que havia um suspeito no interior do veículo tentando levar o veículo modelo Hyundai H20, de cor branca e o vidro traseiro do veículo havia sido quebrado por ele.

O suspeito foi preso e a vítima acionada para comparecer até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

