Homem é preso com armas de fogo escondidas em quitinete na Cidade Nova

Manaus - Um homem, que não teve o nome e idade revelados, foi preso na tarde desta quinta-feira (12), por volta das 16h30, durante ação policial deflagrada na rua Padre Cícero, no loteamento Campo Dourado, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com armas de fogo e munições.

De acordo com a equipe da Força Tática , eles receberam denúncia anônima informando que o homem estava em atitude suspeita e que havia se mudado a pouco tempo para uma quitinete.

A equipe se deslocou até o ponto indicado e visualizou o homem com características relatadas na denúncia. Ao ser questionado sobre a presença no local, ele informou que morava na quitinete. Durante as buscas, foram encontrados um revólver calibre 32 e uma arma de fabricação caseira, aparentemente submetralhadora com três munições de calibre. 32 e uma munição de calibre nove milímetros.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele já tem passagem por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

