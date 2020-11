Roubos e furtos reduziram 30% no Centro de Manaus, diz SSP

Este assalto aconteceu por volta das 14h, na véspera do feriado, no Centro | Foto: Reprodução

Manaus – A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o crime de furto caiu 30% e o de roubo 37,5%, de janeiro a setembro, no Centro de Manaus, em comparação com o ano passado.

Segundo informações do órgão, o reforço nas operações policiais integradas no bairro Centro, uma das principais zonas comerciais de Manaus, ajudou a reduzir o número de ocorrências de roubos e furtos na região.

A área é de responsabilidade da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar, e do 24º Distrito Integrado de Polícia Civil, e conta ainda com o trabalho de unidades como a Ciclopatrulha e Cosme & Damião.

O comandante da 24ª Cicom, capitão Portela, ressalta o trabalho integrado na área.

A área é de responsabilidade da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) | Foto: Reprodução

“Para reduzir os índices criminais, o Comando da Polícia Militar do Amazonas tem disponibilizado sistemas de georreferenciamento e geoprocessamento, o que tem otimizado o processo do policiamento de forma científica e inteligente, e isso tem proporcionado empenhar o efetivo de serviço nos logradouros, praças e locais, nos dias e horários com maiores índices de ocorrências, inibindo assim, o cometimento de novos delitos,” disse.

A autoridade policial relata o apoio da equipe “Cosme e Damião”. “Esse patrulhamento é feito por uma dupla de policiais, que percorrem locais onde não há trânsito de veículos e garantem, assim, uma segurança maior para os pedestres, ” explicou.

Assaltante armado

No dia 23 de outubro deste ano, um criminoso, até o momento não identificado foi flagrado cometendo um roubo a um pedestre na rua Doutor Moreira, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele estava armado e o crime foi filmado por câmeras de segurança da área.

No vídeo é possível visualizar o pedestre conversando com conhecidos quando o suspeito - que veste uma camisa cor de vinho e calça preta - saca uma arma de fogo e anuncia o assalto.

Intimidada, a vítima levanta as mãos e o criminoso arranca um cordão do pescoço dele. O suspeito também puxa o aparelho celular do homem e foge. O crime aconteceu mesmo com a intensa movimentação de pessoas no local.

*Com informações da assessoria

