Adolescente morre com 4 facadas ao tentar defender namorado em Manaus

Manaus - Uma adolescente, identificada como Isabel Laís, de 17 anos, morreu após ser atacada com quatro facadas na noite desta quinta-feira (12). Segundo a polícia, a jovem tentou proteger o namorado dela, identificado como Diego Fonseca de Castro, 29, que ficou ferido e seria o alvo dos assassinos. O casal também era conhecido por cometer roubos naquela região da cidade.

O caso aconteceu em uma lanchonete, localizada na rua Visconde de Porto Alegre, Praça 14, Zona Sul de Manaus.

Conforme a 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, dois homens, encapuzados, desembarcaram de um carro branco, foram em direção de Diego e desferiram golpes de facas dele

Ao presenciar o companheiro sendo esfaqueado, a adolescente lutou com os suspeitos e foi atingida com perfurações no peito e costelas. Diego ficou ferido com facadas nas costas e cabeça.

Após o atentado, os suspeitos fugiram do local, sem serem identificados. O casal ficou ferido no estabelecimento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Isabela e o namorado foram levados ao Hospital 28 de Agosto, mas a adolescente não resistiu e morreu na unidade de saúde. O corpo dela foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Já Diego não corre risco de morte e, segundo a polícia, ele tem passagem por crimes como furto, roubo, ameaça e tráfico de drogas.

Devido a extensa ficha criminal dele, a polícia suspeita que o caso tenha sido motivado por uma acerto de contas. Após receber alta médica, Diego deve prestar depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá investigar o caso.

