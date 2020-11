Casal é preso enquanto vendia drogas no ‘Beco do Amor’, em Manaus

O casal vendia drogas para traficantes do bairro Parque Dez de Novembro | Foto: Alailson Santos

Manaus - O casal, Diana Nascimento de Araújo e Maiandro Miranda Galdino, foram presos na manhã desta sexta-feira (13), no momento em que vendiam drogas no beco do Amor, localizado na rua Areal, do bairro Mauazinho, na zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Edgar Moura, titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o casal foi preso após denúncias anônimas informando que eles que são fornecedores de drogas para traficantes do bairro Parque Dez de Novembro.

"A equipe localizou o casal na frente da residência e com eles foram apreendidas porções de maconha, cocaína e balança de precisão. Diana não tinha nenhuma passagem pela polícia, já Maiandro responde pelo crime de tráfico de drogas e roubo", explicou a autoridade policial.

O casal foi apresentado no 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles irão passar por audiência de custódia e devem ficar à disposição da Justiça.

