Criminosos armados assaltam loja de materiais no Grande Vitória

Manaus - Um grupo de criminosos armados assaltou, na tarde desta sexta-feira (13), a loja de materiais de construção, Comercial Raphael localizada na avenida Iraque, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. As vítimas foram feitas reféns e trancadas no banheiro do local.

De acordo com testemunhas, o crime aconteceu por volta de meio-dia, no horário de almoço de funcionários. Os proprietários e clientes do lugar foram surpreendidos pelos suspeitos que, muito violentos e armados, obrigaram eles a entregarem aparelhos celulares, dinheiro e pertences pessoais.

“Os criminosos chegaram em dois veículos. Além de ameaçar a todos, eles ainda foram para os fundos da loja e vasculharam tudo. A renda da loja também foi levada. Isso é muito triste nós trabalharmos o mês todo e os criminosos levarem tudo”, relatou um funcionário do lugar.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela área, mas os assaltantes não foram localizados. O caso deve ser investigado pelo 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP).