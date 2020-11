Após ver mãe levar tapa, jovem assassina adolescente a facadas no AM

O suspeito confessou o crime | Foto: Reprodução

Envira - O adolescente Iran Bezerra da Silva, de 16 anos, foi assassinado a facadas na noite de quarta-feira (11), por volta das 18h, com cinco facadas nas costas. O crime aconteceu entre as ruas Dona e José Mendes, em Envira (município distante 1204 quilômetros de Manaus). O principal suspeito do crime Weleson Farias Franco, de 20 anos, se entregou à polícia.

De acordo com o delegado Rogério Rolim, titular da 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Envira, o suspeito se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado e confessou o crime. Weleson relatou que o crime aconteceu após o adolescente desferir um tapa no rosto da mãe do suspeito.

O suspeito estava em um estabelecimento comercial e, após presenciar a cena, entrou na casa da mãe, pegou uma faca e desferiu os cinco golpes no adolescente, que morreu em decorrência dos ferimentos.

O titular da 66ª DIP destacou que Weleson irá responder em liberdade. As investigações seguem mais informações não foram repassadas para não interferir nos trabalhos do caso.

Leia Mais

Adolescente morre com 4 facadas ao tentar defender namorado em Manaus

Homem que espancou a companheira até a morte é preso no Amazonas