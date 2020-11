Armados, dois jovens e um adolescente assaltam linha 418 em Manaus

A polícia conseguiu recuperar os celulares das vítimas | Foto: PMAM/Divulgação

Manaus - Dois jovens foram detidos e um adolescente foi apreendido após assaltarem passageiros da linha 418, nesta sexta-feira (13). O crime aconteceu na avenida Silves, bairro Crespo, zona Sul de Manaus.



Uma equipe da Força Tática foi acionada, recebendo informações de que três pessoas estariam armadas, realizando um assalto ao coletivo, na ‘Bola’ da Suframa.

Os policiais se deslocaram ao local e, ao chegarem, realizaram a abordagem. No interior do veículo, foram identificados três homens, sendo um menor de idade. Com eles foram encontrados um simulacro de pistola, uma arma branca e três celulares dos passageiros.

Os envolvidos foram apresentados no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a tomada dos procedimentos legais.

Outro caso

Na noite de terça-feira (10), um adolescente de 16 anos foi apreendido por tentativa de roubo, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Ele fingiu ser passageiro e armado manteve o motorista refém com ameaças.

Com ele, foram encontrados dois simulacros de arma de fogo, uma balança pequena e um celular da marca Samsung A10s, além da quantia de R$ 10 em espécie.

