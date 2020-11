SSP-AM realiza operação aérea em colégios eleitorais de Manaus

| Foto:

Manaus - Sob o comando da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) realizou, na manhã deste domingo, 15 de novembro, uma operação de fiscalização em colégios eleitorais da capital amazonense. Ao todo, 13 unidades de ensino foram sobrevoadas.

De acordo com a assessoria da SSP, em nota ao EM TEMPO, dentre as escolas fiscalizadas, está a Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, o Instituto Estadual de Educação do Amazonas, a Escola Senador Petrônio Portela, a Aldeia do Conhecimento e a escola Vasco Vasques.

De acordo com o tenente-coronel Márcio Leite, piloto de aeronave, a fiscalização tem como objetivo vistoriar as principais zonas eleitorais e verificar se apresentam alguma anormalidade. “O objetivo é fazer a segurança do pleito e da população para que todos tenham um processo de votação tranquilo e que possam exercer seu direito. Fizemos a patrulha aérea e apenas em uma escola foi comprovada grande movimentação de pessoas, mas tudo dentro da normalidade”, informou.

A SSP informou ainda que as operações aéreas continuam. Escolas da área rural também serão vistoriadas para garantir a tranquilidade durante a festa da democracia.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas