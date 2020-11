Homem é preso com arma de fogo em aniversário na Compensa

Manaus - Um homem de 37 anos conhecido como "Dublê" foi preso na madrugada deste domingo (15), por volta das 00h30, no beco João Walter, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava com uma arma de fogo em uma festa de aniversário.

De acordo com as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a ação ocorreu após denúncia anônima informando que ele estaria com a arma de fogo no local onde acontecia uma festa.

Os policiais foram até o local indicado e após revista pessoal, apreenderam com "Dublê", uma pistola calibre 40 com três munições do mesmo calibre e três munições de calibre 38.

Após a ação, os frequentadores da festa ainda hostilizaram os policiais revoltados com a ação policial. O suspeito foi preso e levado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

