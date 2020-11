Dois homens são detidos por suspeita de compra de votos em Coari

A Polícia Militar do Amazonas prendeu dois homens, na manhã deste domingo (15), por suspeita de compra de votos para um candidato a vereador. O fato ocorreu no bairro Pêra 3, município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Com a dupla, foram apreendidos R$ 152 em espécie, 200 santinhos do candidato, seis frangos, seis refrigerantes e um quilo de arroz.

Os policiais estavam em patrulhamento na cidade quando receberam denúncia via 190 informando que os dois suspeitos estavam praticando crime eleitoral. Ao se deslocarem para verificar a denúncia, os policiais abordaram os suspeitos, que estavam em um veículo modelo Peugeot azul e placa JXO-3807. Com a dupla foi encontrada o material ilícito. Os suspeitos estavam nas proximidades de um ponto de abastecimento de água.

A dupla foi autuada em flagrante por crime eleitoral de compra de votos. Eles foram encaminhados para a delegacia do município e estão à disposição da justiça.

*Com informações da assessoria