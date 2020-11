Vídeo: corpo é encontrado com vísceras expostas e hematomas na AM-070

O corpo foi removido pela equipe do IML | Foto: Divulgação

Iranduba - O corpo de Edvan da Silva Ferreira, que tinha 49 anos, conhecido como "Niko", foi encontrado na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 6h, na comunidade Vera Lúcia, no quilômetro 13, da rodovia estadual AM-070, em Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus).

Ele estava com as vísceras expostas, sinais de tortura e hematomas.

De acordo com testemunhas, Edvan morava na comunidade há pelo menos quatro meses e havia desaparecido no último sábado (14), após brigar com o dono de um comércio local. Ele estava com os pés amarrados em um cômodo pequeno, localizado em um terreno.

A causa da morte foi espancamento e um golpe de um objeto perfuro cortante no abdômen. O corpo de "Niko" foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

