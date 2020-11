Caseiro é preso por abusar sexualmente da filha da patroa em Manaus

O caso foi apresentado na Depca | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - O caseiro Alcimar N. G, de 21 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 8h30, no ramal da UDV, localizado dentro do Ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos. A criança é filha da patroa dele.

De acordo com a mãe da vítima, uma mulher de 34 anos, ela flagrou o suspeito se "esfregando" na menina e após o fato decidiu acionar os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram até o local indicado.

Os policiais militares prenderam o caseiro e conduziram o suspeito e a vítima para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

