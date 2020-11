Jovem morre em troca de tiros com a Rocam em Manaus

O corpo do suspeito foi levado ao necrotério do SPA Joventina Dias | Foto: Divulgação

Manaus - Felipe Ferreira de Brito, de 22 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (16), após trocar tiros com os policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) . De acordo com uma fonte policial, o fato aconteceu na rua da Prosperidade, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O caso ocorreu após denúncias anônimas de que ele estaria armado no local vendendo drogas.

O suspeito teria trocado tiros com os policiais e ainda chegou a ser socorrido e levado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, onde deu entrada com disparos de arma de fogo . No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo de Felipe foi levado ao necrotério da unidade hospitalar e removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) . Mais detalhes sobre as circunstâncias da ação policial devem ser repassados posteriormente para a imprensa.

