Peixeiro é surpreendido por "pistoleiros" e executado no Aparecida

Manaus - Rubens da Silva, de 55 anos, foi executado na noite desta segunda-feira (16), por volta das 18h, na rua Bandeira Branca, no bairro Aparecida, na Zona Sul de Manaus. Ele foi surpreendido por "pistoleiros" quando estava na porta da casa de vizinhos.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e efetuaram pelo menos dois tiros contra o homem. Ele seria usuário de drogas, segundo os vizinhos.

Rubens não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da casa dos vizinhos. As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi até a casa, mas apenas constatou o óbito.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

