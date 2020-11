Corpo de 'Paquita' é encontrado em avenida de Manaus

A causa da morte ainda não foi identificada | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus – Richard Ferreira Brasil, uma jovem transexual, de 17 anos, conhecido como "Paquita’’ foi encontrada morta na avenida Brasil, bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, por volta das 6h30 da manhã desta terça-feira (17).

De acordo com os familiares, a vítima tinha envolvimento com drogas e prostituição e havia sido ameaçada de morte por facções criminosas. No entanto, a perícia criminal não identificou sinais de violência no corpo e a causa da morte ainda é desconhecida.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) deve realizar os procedimentos cabíveis para identificar a causa da morte.



A 21° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência, e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

Leia mais: