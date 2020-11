Assaltante é espancado por moradores do conjunto Amazonino Mendes

O suspeito recebeu atendimento médico no HPS João Lúcio | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Um suspeito de cometer assaltos que não teve o nome revelado pela polícia foi brutalmente espancado na manhã desta terça-feira (17), no conjunto Amazonino Mendes, o "Mutirão", no bairro Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus. Ele estava usando uma faca para aterrorizar as vítimas nas primeiras horas da manhã.

De acordo com a equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que o homem cometeu crimes próximo ao Terminal de Integração 4 e entrou em uma das ruas do conjunto Mutirão para fugir.

No entanto, ele foi reconhecido e passou a ser perseguido por populares e foi agredido fisicamente. Ele teve ferimentos graves na cabeça.

Ao longo da perseguição, ele ainda jogou um dos aparelhos celulares no telhado de uma casa. Com ele, os policiais militares apreenderam a faca usada nos delitos e a bolsa de uma das vítimas.

O suspeito foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico e após receber alta foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) .

