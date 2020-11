Homem é assassinado com 9 tiros na comunidade da União, em Manaus

O caso será investigado pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem até o momento ainda não identificado foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (17), por volta das 13h40, na rua Dom Marco Brito, na comunidade da União, no bairro Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com os policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo fato do local ser uma área vermelha, moradores preferem se manter em silêncio e não falaram sobre a dinâmica do crime.

No entanto, testemunhas relataram que a vítima seria usuária de drogas e que era acostumada a cometer roubos na localidade.

O local de crime foi isolado pela Polícia Militar e a equipe do Departamento de Perícia Técnico-Científica já atua na ocorrência. Eles identificaram nove tiros no corpo da vítima.

O cadáver deve ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) .

