Vídeo: Amarelinho capota e 10 passageiros ficam feridos no Distrito

O micro-ônibus capotou deixando 10 feridos | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - 10 Passageiros de um micro-ônibus alternativo mais conhecido como “Amarelinho”, que circula na zona Leste de Manaus, ficaram feridos na noite desta terça-feira (17) após um grave acidente de trânsito na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que dois carros estavam em alta velocidade disputando um racha na avenida.

“O motorista do micro-ônibus disse que foi fechado pelo motorista de um desses veículo e eles dois colidiram contra um carro modelo Fiat Gran Siena. Com o impacto, um dos veículos capotou e ainda atingiu um veículo de modelo Celta, de cor vermelha. São, pelo menos, 10 pessoas feridas. Uma cobradora e um passageiro estão em estado grave”, explicou um policial militar que estava na ocorrência.

O Celta foi atingido pelos veículos | Foto: Bianca Ribeiro





Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão ajudando no fluxo do local.

“Muitas pessoas ficaram feridas e quebraram membros. Tinha muito sangue aqui. Foi um desespero para retirar essas pessoas de dentro do veículo”, contou uma testemunha. Um buraco foi feito no teto do micro-ônibus para o resgate dos passageiros.

O motorista do segundo veículo envolvido no acidente fugiu e ainda não foi identificado. Já o motorista do veículo, identificado como Felipe Souza de Andrade, foi detido e deve ser encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As causas do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil.

Veja a reportagem: