Suspeito de assalto é espancado até a morte no Crespo: veja vídeo

Manaus - Kennedy Cavalcante Oliveira, de 25 anos, foi morto na noite desta terça-feira (17), por volta das 20h30, na rua Paranavaí, do bairro Crespo, na Zona Sul de Manaus. Ele estaria cometendo assaltos na área e foi capturado por um grupo de pessoas.

De acordo com as testemunhas, no meio da agressão física, uma pessoa tirou uma arma de fogo da cintura e atirou contra Kennedy.

Bastante ferido, o homem chegou a cair de uma escada logo após tentar subir para escapar das agressões. Ele agonizou até a morte. Os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram o isolamento da área.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. A polícia identificou que Kennedy já tem duas passagens pela polícia por roubo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja a reportagem: