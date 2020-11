Onze pessoas são presas pela PM por tráfico de drogas e roubo

Manaus - Nas últimas 24 horas, 11 pessoas foram presas durante patrulhamentos na capital e no interior do estado, suspeitas de crimes de tráfico de drogas e roubo. No período, foram recuperados três veículos com restrição de roubo e furto e apreendidos um celular, 486 porções de entorpecentes, uma arma, munições e R$ 69 em espécie.

Na Zona Leste de Manaus, no bairro Jorge Teixeira, dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos após denúncia de roubo. Eles foram abordados por policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após roubarem uma motorista de aplicativo na noite de ontem. A dupla efetuou o roubo com uma faca, tomando dinheiro e o aparelho celular da vítima.

Já na Zona Norte, no bairro Novo Aleixo, um homem de 37 anos foi preso com 378 porções variadas de entorpecentes suspeito de tráfico de drogas, na madrugada de hoje. Ele foi preso por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

No interior do estado, no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), um homem foi flagrado com 33 porções de entorpecentes, incluindo oxi, cocaína e maconha. O suspeito foi abordado durante patrulhamento e encaminhado à delegacia.

Veículos recuperados

• Motocicleta Honda Bros, azul, placa PHF-4848

• Motocicleta Honda CG Titan, vermelha, Placa PHQ-8A39

• Carro Fiat Uno Mille, azul, Placa JWO-6367

*Com informações da assessoria