Motorista de 'Amarelinho' é preso em flagrante após acidente em Manaus

O “amarelinho” capotou, atingindo outros dois veículos | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Um motorista de 31 anos foi preso em flagrante após um grave acidente de trânsito envolvendo um micro-ônibus, popularmente conhecido como “amarelinho”, e dois carros de passeio na noite de terça-feira (17), na Avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Cerca de 10 pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), testemunhas relataram que o micro-ônibus “amarelinho” e um micro-ônibus alternativo trafegavam na via em alta velocidade e na contramão. O “amarelinho” capotou, atingindo outros dois veículos, um Siena de cor bege e um Celta de cor vermelha.

O outro motorista de micro-ônibus, que teria provocado o acidente, fugiu do local e ainda não foi localizado. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, sendo socorridas no local pelo Samu e, posteriormente, encaminhadas aos hospitais da capital. Uma das vítimas está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

O motorista do “amarelinho”, um homem de 31 anos, foi levado ao 1º DIP. Acompanhado de um advogado, ele se recusou a dar mais detalhes sobre o acidente. Ele foi autuado em flagrante na unidade policial por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Após audiência de custódia, ocorrida na tarde desta quarta-feira (18), o motorista foi recolhido ao Centro de Recebimento e Triagem (CRT).

*Com informações da assessoria

