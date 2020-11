Empresário ameaça funcionários de concessionária de energia em Manaus

A 26ª Cicom atendeu o caso | Foto: Divulgação

Manaus - O proprietário de um motel, que não teve o nome revelado pela polícia, foi acusado por funcionários de uma concessionária de energia de estar ameaçando-os com uma faca do tipo peixeira. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira (18), no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após saber que teria a luz cortada por débitos de aproximadamente R$ 87 mil, o empresário ficou revoltado. Para impedir o trabalho das vítimas, ele pegou a faca e iniciou as ameaças.

Os funcionários amedrontados com a situação filmaram as ameaças. A equipe do 26ª Cicom foi até o local, mas antes da viatura chegar, o homem fugiu.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

