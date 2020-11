Avião é apreendido com quase meia tonelada de cocaína em Carauari

O fato aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (18) | Foto: Divulgação

Carauari - Um avião de pequeno porte foi apreendido, no final da tarde desta quarta-feira (18), na pista de pouso do município de Carauari (distante 787 quilômetros em linha reta de Manaus). Dentro dele, haviam mais de meia tonelada de droga , aproximadamente 460 kg de cocaína. A informação da apreensão foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O piloto da aeronave foi preso .

De acordo com a Polícia Militar, o carregamento já estava sendo monitorado pelas equipes policiais e o piloto foi surpreendido no momento em que pousou para abastecer. Ele é brasileiro e reside em Manaus. A droga veio do Peru direto para Carauari

O destino da droga seria o estado do Pará, mas a polícia deve investigar se o piloto ainda deixaria entorpecentes em Manaus. Os policiais pousaram para fotos ao lado do material apreendido. É mais um prejuízo às organizações criminosas que atuam na região de fronteira..

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Ainda não há informações se a droga será apresentada na sede do município ou encaminhada à cidade de Manaus para apresentação oficial à imprensa.

Leia Mais

Homem é preso com armas de fogo escondidas em quitinete na Cidade Nova

Três homens são presos por tráfico de drogas em Manaus