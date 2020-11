Cabeleireiro é encontrado morto na própria residência no São Jorge

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem de 60 anos, identificado como Elvis Said de Jesus Vieira, foi encontrado morto por familiares na própria casa, localizada na rua 18 de Setembro, bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus, na manhã desta quinta-feira (19).

O corpo, de acordo com a família da vítima, foi encontrado na cozinha da casa com sinais de estrangulamento. Marcas de sangue também foram observadas pela residência.

A suspeita é que ele tenha sido arrastado da garagem, até a parte interior do local, em uma tentativa de assalto, mas familiares também apontaram que o homem tinha amizades com pessoas envolvidos com o tráfico de drogas. Não há informações se objetos de valor foram roubados da residência.

No entanto, a causa da morte, a motivação do crime e os suspeitos ainda não foram identificados pela polícia. Cabeleireiro há 40 anos e conhecido pela região, a morte de Elvis Said causou preocupação na vizinhança, devido a onda de criminalidade que atinge o bairro.



A 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso. Câmeras de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos pelo crime.

