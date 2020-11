Homem é preso por dirigir embriagado no Jorge Teixeira

Manaus - Evandro Raimundo Alves de Brito, de 42 anos, foi preso no final da manhã desta quinta-feira (19), por volta das 11h10, na avenida D, da invasão Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Conforme informações da equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram os próprios moradores do local que acionaram a polícia informando que o condutor de um veículo, modelo Fiat Strada, de cor branca estava bêbado.

Os policiais foram até o local e realizaram a abordagem do motorista. Ele foi encaminhado a uma base do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), onde foi constatado que ele estava embriagado.

Evandro foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.