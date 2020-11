Mulher é presa após furtar sapatos em loja de shopping na Cidade Nova

O caso foi registrado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher, que não teve o nome revelado pela polícia, foi presa na noite de quinta-feira (19), após cometer furtos em um shopping localizado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher foi flagrada por funcionários de uma loja de sapatos no momento em que tentava deixar o estabelecimento. Ele estava com duas caixas de sapatos repletas de mercadoria furtada .

O alarme acionou no momento em que a suspeita passou na porta magnética. Ela foi detida até a chegada da equipe policial. Aos policiais militares, ela relatou que está com uma dívida grande e cometeu o crime por estar precisando de dinheiro.

Ela foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

