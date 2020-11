Vigilante é baleado durante assalto em centro de convivência no Japiim

A vítima foi atingida com um tiro na mão | Foto: Reprodução

Manaus - Um vigilante do Centro de Convivência da Família do conjunto 31 de março, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus, foi baleado durante uma tentativa de assalto ocorrida na noite desta quinta-feira (19), por volta das 20h. Ele foi surpreendido por dois criminosos que chegaram armados e acabou sendo baleado após trocar tiros com eles.

De acordo com o tenente Lucena, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois homens invadiram o local e após a reação do vigilante houve o tiroteio . O vigilante acabou sendo baleado na mão e os criminosos fugiram sem levar a arma da vítima. Ele foi socorrido por funcionários até uma unidade hospitalar.

"Estamos com equipe no local fazendo buscas, mas até agora ninguém foi preso. Nossa equipe segue monitorando os hospitais da cidade para ver se algum deles dá entrada baleado", explicou a autoridade policial.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

