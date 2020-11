Prejuízo: ladrões capotam carro durante fuga na Zona Norte de Manaus

O proprietário do carro foi localizado e recuperou o bem | Foto: Eden Soares / Divulgação

Manaus - Parcialmente destruído, um carro, que havia sido roubado há dois dias, foi recuperado na noite desta quinta-feira (19). Os bandidos abandonaram o veículo após sofrerem um capotamento na rua dos Pássaros, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações obtidas pela 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o carro pertencia a uma família que sofreu um assalto quando chegada de uma viajem. O local do crime não foi informado.

Os criminosos estavam usando o veículo para cometerem uma série de assaltos pela capital amazonense. Na noite de quinta, ficaram nervosos ao avistarem uma viatura da Rocam e acabaram sofrendo o acidente na via pública.

"Testemunhas contaram que eles capotaram duas vezes no ar e depois saíram do automóvel e fugiram correndo, sem serem identificados. Por sorte não morreram no acidente", disse o cabo André de Lima, da 26ª Cicom.

O proprietário do carro foi localizado e recuperou o bem. A Polícia Civil deve investigar o caso.

