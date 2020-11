Homem é preso transportando drogas em carro, no bairro Zumbi

O homem foi flagranteado e levado a uma delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais | Foto: PMAM/Divulgação

Manaus - Em Manaus, um homem de 27 anos foi preso em flagrante, (19), no bairro Zumbi dos Palmares, na zona Leste da cidade, por tráfico de drogas. Ele estava em um carro celta de cor prata, quando foi abordado por policiais militares.

Uma equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento de rotina, pelo bairro, quando avistaram um homem que estava com atitude suspeita, então foi realizada a abordagem. Durante a busca pessoal, os militares não encontraram nada suspeito, mas ao revistarem o veículo, um pacote de maconha tipo Skunk, foi achado debaixo de um dos assentos do carro.

O homem foi levado ao 14o Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi formalizada a prisão em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas.

Outro caso

Também na quinta-feira (19), uma mulher de 27 anos e uma adolescente de 15 anos foram capturadas em uma residência situada no município de Lábrea (distante 852 quilômetros da capital). Elas estavam com quase 20 quilos de maconha. Também foi apreendido uma quantia em dinheiro e diversas anotações do comércio ilícito.

