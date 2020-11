Mulher com drogas é detida dentro de bar no Puraquequara

Foram encontradas em posse dela, 20 porções de substâncias ilícitas | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher de 22 anos foi detida com posse de drogas, dentro de um bar localizado na comunidade rural Bela Vista, bairro Puraquequara, zona Leste, na madrugada deste sábado (21).

De acordo com policiais militares, durante o patrulhamento pela região rural do bairro Puraquequara, por volta de 1h23 de hoje (21), realizaram abordagem a alguns frequentadores de um bar, situado na rua Princesa Diana, na comunidade Bela Vista, onde uma jovem ao ser revistada em separado de um grupo em que estava, foi encontrada com ela uma porção de drogas.

Ainda durante os procedimentos, a mulher ao voltar à mesa, abaixou-se discretamente e pegou uma sacola e novamente foi chamada para a revista.

Nesse momento, após a segunda revista, foram encontradas em posse dela, 20 porções de substâncias ilícitas, supostamente cocaína que estavam na sacola.

Questionada sobre a procedência do material, a mesma quis enganar os policiais dizendo que não era seu e que nem sabia da existência, porém foi detida e apresentada ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais apropriados.

